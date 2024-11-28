В результате атаки Вооруженных сил Украины в Запорожской области без электроэнергии остались десятки населенных пунктов. Повреждена линия электропередачи, а восстановительные работы откладываются из-за продолжающихся обстрелов.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Куйбышевскому району в Запорожской области, повредив высоковольтную линию электропередачи. Это оставило без света 68 населенных пунктов, что затронуло более 20 тысяч абонентов. Губернатор региона Евгений Балицкий в соцсетях сообщил, что работы по восстановлению сети начнутся после стабилизации ситуации.

Одновременно с этим ВСУ провели массированную атаку беспилотниками на Каменку-Днепровскую. Сообщается, что в небе активно работает система противовоздушной обороны, а информация о пострадавших на данный момент отсутствует.

Энергетическая ситуация в регионе остается крайне сложной. Прекращение подачи электричества создает проблемы для жителей пострадавших территорий, включая отключение водоснабжения и ограничение работы социальных объектов. Тем не менее, оперативные службы находятся в режиме повышенной готовности, чтобы как можно скорее начать ремонтные работы. Региональные власти продолжают следить за обстановкой и призывают жителей сохранять спокойствие. По словам губернатора, все необходимые меры для скорейшего восстановления инфраструктуры будут приняты, как только позволят обстоятельства.

Ранее стало известно о том, что житель захваченной Украиной курской Суджи написал в паспорте прощальное письмо.