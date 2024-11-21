Путин сообщил о погибших в результате атаки на командный пункт «Севера»

Владимир Путин рассказал о погибших при украинской атаке по командному пункту группировки «Север» в Курской области. Об этом пишет РИА Новости.

По словам президента России, во время украинского нападения по командному пункту группировки «Север» погибли и пострадали представители личного состава подразделений внешней охраны объекта, а также обслуживающий персонал. При этом, руководство действиями войск осуществляется в прежнем режиме, ведь оперативный и командный состав пункта управления не пострадал и работает в штатном режиме.

Ранее российский лидер рассказал о том, как именно были атакованы западными ракетами два региона РФ: речь идет о Брянской и Курской областях.