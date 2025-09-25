Рабство в центре Владимира: двоих мужчин подозревают в удержании 18 человек и хищении их заработка

Во Владимире задержаны двое мужчин, подозреваемых в организации преступной схемы. По версии следствия, на протяжении двух лет они незаконно удерживали 18 человек в расселенном доме, присваивая себе их заработную плату. Общий ущерб превысил один миллион рублей. Об этом сообщил ТАСС.

По предварительным данным, уроженцы Ивановской области и Ковровского района Владимирской области выбрали своей жертвой социально незащищенных граждан — людей без постоянного места жительства и устойчивых связей, прибывших из разных регионов. С 2022 года они содержали их в нежилом многоквартирном доме на улице Фейгина, который власти уже планировали сносить. Подозреваемые создавали видимость заботы: обеспечивали минимальным набором продуктов, одеждой и предметами первой необходимости.

Однако настоящей целью было получение дохода. Они трудоустраивали своих жертв на одно из местных предприятий, но всю их заработную плату получали на свои счета и присваивали. Таким образом, по предварительным данным следствия, было похищено более 1 млн рублей.

В настоящее время фигуранты задержаны, решается вопрос об избрании для них меры пресечения. Следствие также проводит проверку действий должностных лиц, которые могли не заметить противоправную деятельность в доме, предназначенном под снос. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

