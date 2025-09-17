Раненый боец СВО пролежал без сознания пять дней в окопе и чудом выжил

Российский боец Станислав пролежал пять дней без сознания в окопе после снайперского ранения и сумел добраться до своих через минные поля. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

В канун Нового года во время выполнения боевой задачи снайпер противника нанес крымчанину Станиславу сквозное пулевое ранение. Напарник оказал первую помощь и отправился за подмогой, но боец потерял сознание и очнулся только спустя пять суток в том же окопе.

Ослабевший от потери крови и практически ослепший на левый глаз, мужчина сумел на ощупь выбраться из укрытия и преодолеть опасную территорию с минными полями. Его возвращение к своим стало примером невероятной силы воли.

После эвакуации и лечения Станислав вернулся в Крым, где проходит реабилитацию вместе с семьей. Бывший кровельщик нашел новое призвание — теперь он помогает людям как массажист. Народный фронт поддерживает ветерана в его мечте открыть собственный массажный кабинет.

