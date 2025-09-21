Раскрыты подробности инцидента в школе Новосибирской области

Власти Новосибирской области раскрыли подробности о дальнейшей судьбе учащихся после частичного обрушения здания школы №5 в Татарске.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, 210 учеников переведут в соседнюю школу №9, где занятия начнутся уже 22 сентября. При этом там отметили, что здание пострадавшей школы было признано полностью готовым к приему детей перед началом учебного года.

В воскресенье, 21 сентября, стало известно о частичном обрушении школы. В момент инцидента, предварительно, людей внутри здания не было, поэтому жертв и пострадавших удалось избежать. Что стало причиной происшествия, выясняют сотрудники правоохранительных органов и прокуратура.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России (СКР) возбудил дело после частичного обрушения в школе, где погибли люди.