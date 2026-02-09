Разряд на полной скорости: в петербургском фитнес-центре спортсмена ударило током прямо на беговой дорожке

В одном из фитнес-центров Санкт-Петербурга обычная тренировка закончилась госпитализацией посетителя из-за неисправности спортивного оборудования. Мужчина получил сильный разряд электрического тока во время бега, в результате чего его ногу сковали мощные судороги. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на Мойке.

Дежурный персонал клуба и охрана торгового центра оперативно вызвали бригаду медиков. Прибывшие врачи подтвердили спазм икроножных мышц и острый болевой синдром, из-за которого мужчина не мог самостоятельно передвигаться. Несмотря на отсутствие внешних ожогов, пострадавшему потребовалась экстренная помощь, после которой он отправился в больницу для детального обследования.

Администрация объекта немедленно отключила неисправный тренажер и закрыла к нему доступ. В настоящее время оборудование ожидает технической экспертизы для выяснения причин утечки тока и предотвращения подобных инцидентов.

