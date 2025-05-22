В Минобороны РФ сообщили об уничтожении 159 БПЛА

В официальном телеграм-канале Минобороны России сообщили об уничтожении 159 беспилотников за период в 12 часов, то есть с 8 утра до 20 часов вечера четверга.

Стало известно, что дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 159 украинских беспилотников самолетного типа в девяти областях России. Больше всего дронов уничтожили над Орловской областью — 54, еще 53 над Курской областью.

Над Московской областью за указанный период было сбито 22 БПЛА, 13 — над Тульской, шесть — над Брянской, по четыре уничтожили в небе над Тверской и Рязанской областями. Еще два вражеских беспилотника уничтожили над Калужской областью и один над Белгородской.

Напомним, ранее московский мэр Сергей Собянин сообщал об отражении атаки еще восьми БПЛА, которые летели на российскую столицу в четверг.