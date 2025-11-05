«Речь не о подготовке». Песков разъяснил поручение Путина по ядерным испытаниям

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков разъяснил слова Владимира Путина о ядерных испытаниях. Он подчеркнул, что российский лидер поручил изучить их целесообразность, а не начать подготовку. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал важные пояснения по итогам совещания Владимира Путина с членами Совбеза. Он заявил, что глава государства не давал поручения приступить к подготовке ядерных испытаний.

По словам представителя Кремля, на совещании была поставлена другая задача. Президент поручил профильным структурам проработать вопрос о целесообразности начала подготовки к таким испытаниям. Именно этой работой специалисты и займутся в ближайшее время.

Ранее сообщалось о том, что Путин поручил подготовить предложения по ядерным испытаниям.