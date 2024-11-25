Резервный борт «Азимута» вылетел из Турции в Сочи после ЧП

Резервный борт «Азимут» вылетел из Антальи в Сочи после чрезвычайного происшествия (ЧП) в аэропорту. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на информацию колл-центра авиакомпании.

Отмечается, что рейс из Антальи вылетел в Сочи в 10:40 по местному времени. Прибытие должно было произойти в 12:50.

Вечером 24 ноября в аэропорту Антальи произошло ЧП с самолетом авиакомпании «Азимут» — загорелся фюзеляж воздушного судна. Никто из находившихся на борту пассажиров не пострадал. Всех эвакуировали.

По данным Следственного комитета России, пожар произошел после посадки самолета Sukhoi Superjet 100-95LR. По факту инцидента заведено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (часть 1 статьи 263 УК РФ).

Как ранее сообщили в Генконсульстве РФ в Турции, пассажирам загоревшегося самолета оказывают всю необходимую помощь, находясь в постоянном контакте с турецкими коллегами.