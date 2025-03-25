РФ и США согласовали список энергообъектов, попадающих под действие моратория

В Кремле сообщили о том, что Россия и США согласовали перечень объектов, которые попадут под действие временного моратория на удары по энергосистеме. Об этом стало известно вечером вторника.

В сообщении говорится о том, что в список включены как российские, так и украинские энергообъекты, которые попадут под действие запрета на нанесение ударов по энергетической системе.

Так, в список вошли нефтеперерабатывающие предприятия, хранилища (в том числе и насосные станции), инфраструктура, которая передает и вырабатывает электричество. Там же оказались и АЭС, дамбы электростанций и другие объекты. Мораторий, напомним, действует 30 дней с 18 марта, и в случае взаимной договоренности он может быть продлен.

Ранее стало известно, что в Вашингтоне сообщили о скором мире на Украине.