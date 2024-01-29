Кулемзин: минимум трое местных жителей погибли при обстреле Донецка ВСУ

В Донецке произошел обстрел со стороны ВСУ. Известно о минимум трех погибших. Об этом рассказал мэр Донецка Алексей Кулемзин.

В результате обстрела, который произошел сегодня в центре Донецка, по меньшей мере трое мирных жителей погибли.

Как сообщают очевидцы с места событий, атака также привела к масштабному возгоранию гражданских автомобилей в районе попадания ракет. На месте происшествия уже работают силы МЧС и медики, оказывается помощь пострадавшему и эвакуация погибших с места инцидента.

О погибших в результате украинского обстрела Донецка рассказал мэр города Алексей Кулемзин, который написал об этом на личной странице в социальных сетях. Сейчас выясняются личности погибших и пострадавшего. Также проводятся дополнительные расследования и обстоятельства инцидента.

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