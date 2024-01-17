РИА Новости: на Филиппинах произошло землетрясение

В среду, в 12:32 по времени UTC (15:32 мск), на южном острове Минданао на Филиппинах, произошло сильное землетрясение магнитудой 5,6. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр сейсмического события располагался в 26 километрах к северо-востоку от города Хинатуан. Очаг залегал на глубине 51 километра.

Точная степень ущерба и количество пострадавших на текущий момент остаются под вопросом.

Местные службы экстренного реагирования приступили к оперативным мероприятиям и оценке возможных потрясений, которые могли повлиять на инфраструктуру и безопасность жителей. Жители районов, близких к эпицентру, получили рекомендации о предосторожности и соблюдении мер безопасности.

Эксперты сейсмологических служб продолжают мониторить ситуацию и проводить дополнительные исследования для предсказания возможных афтершоков. Власти региона призывают население к бдительности и соблюдению предписанных мер безопасности в связи с возможными последствиями сейсмической активности.

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