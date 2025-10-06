Роковой кадр: медведь растерзал туриста, который ранее сделал его фото

Американский турист погиб от лап медведя в кемпинге штата Арканзас через два дня после того, как отправил родным фотографию хищника. Правоохранители теперь используют этот снимок для поисков опасного животного. Об этом сообщает Nbcnews.

Трагедия разыгралась в кемпинге Sam's Throne Campground, где 60-летний житель Миссури проводил отпуск. За два дня до гибели мужчина успел сделать снимок медведя и переслал его своей семье. Этот кадр стал последней весточкой от туриста — после этого связь с ним прервалась.

Тревогу забил сын погибшего, сообщивший о пропаже отца в правоохранительные органы. Помощник шерифа, прибывший на место стоянки, обнаружил пустой грузовик, поврежденную палатку и явные следы борьбы. Характер травм не оставил сомнений в том, что мужчина стал жертвой нападения крупного хищника.

Шериф округа Ньютон Гленн Уилер подтвердил, что, хотя окончательные выводы сделает криминалистическая лаборатория, все улики указывают на медведя. Лесная служба США уже закрыла территорию кемпинга для посетителей, начав операцию по отлову животного. По словам шерифа, медведь, единожды напавший на человека, представляет постоянную опасность и может повторить атаку.

