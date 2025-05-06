Росавиация ограничила работу сразу трех аэропортов Подмосковья

Сразу три аэропорта столичного региона — Внуково, Домодедово и Жуковский — ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов с 18:19 по московскому времени.

Вечером 6 мая в воздушном пространстве над Московским регионом были введены ограничения, которые затронули работу сразу трех аэропортов. Как сообщила пресс-служба Росавиации, с 18:19 мск временно приостановлены вылеты и посадки самолетов во Внуково и Домодедово. Аналогичные меры действуют в подмосковном Жуковском.

Официальные причины ограничения движения воздушных судов в сообщении ведомства не уточняются. Однако такие меры, как правило, вводятся в ответ на появление нештатных ситуаций — таких как потенциальная атака беспилотников.

Пока неизвестно, сколько продлятся введенные меры и когда аэропорты вернутся к штатному режиму. В аэропортах пассажирам рекомендуют уточнять информацию о рейсах у авиакомпаний и следить за обновлениями на табло.

Ранее Собянин сообщил о том, что силы ПВО сбили два беспилотника, летевшие в сторону Москвы.