Росгвардейцы разбили группировку боевиков ВСУ в Курской области
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Украинские боевики уничтожены в Курской области. Об этом сообщил ТАСС в понедельник, 16 сентября, ссылаясь на официальное сообщение пресс-службы Росгвардии.
Стало известно, что группу украинских боевиков разбили росгвардейцы-спецназовцы, выполняя разведывательно-поисковые мероприятия, засекли ВСУ и уничтожили их вместе с другими сотрудниками силовых структур.
При этом информация о подозрительной группе военных поступила от местных жителей — для того, чтобы определить точное местоположение националистов, использовались дроны. Потом поступила информация о перемещении группировки в населенный пункт, и после этого началось преследование. Группировка оказалась в засаде и потом была уничтожена.
Напомним, ранее сообщалось о том, что американец, стрелявший в Дональда Трампа, голосовал за него в 2016 году.