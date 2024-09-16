Украинские боевики уничтожены в Курской области. Об этом сообщил ТАСС в понедельник, 16 сентября, ссылаясь на официальное сообщение пресс-службы Росгвардии.

Стало известно, что группу украинских боевиков разбили росгвардейцы-спецназовцы, выполняя разведывательно-поисковые мероприятия, засекли ВСУ и уничтожили их вместе с другими сотрудниками силовых структур.

При этом информация о подозрительной группе военных поступила от местных жителей — для того, чтобы определить точное местоположение националистов, использовались дроны. Потом поступила информация о перемещении группировки в населенный пункт, и после этого началось преследование. Группировка оказалась в засаде и потом была уничтожена.

Напомним, ранее сообщалось о том, что американец, стрелявший в Дональда Трампа, голосовал за него в 2016 году.