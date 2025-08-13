Роскомнадзор ограничит звонки в Telegram и WhatsApp

Роскомнадзор начал частично ограничивать голосовые звонки в Telegram и WhatsApp. Эти меры направлены на борьбу с мошенниками, которые активно используют мессенджеры для обмана граждан. Об этом сообщает РБК.



Роскомнадзор вводит ограничения на голосовые звонки в Telegram и WhatsApp. По данным ведомства, преступники все чаще используют эти сервисы для вымогательства денег, вербовки в запрещенные организации и других незаконных действий.

В РКН подчеркнули, что остальные функции мессенджеров — переписка, отправка файлов — останутся доступными. Ограничения коснутся только звонков, так как именно через них, по статистике правоохранительных органов, происходит большинство мошеннических схем.

WhatsApp принадлежит компании Meta*, но продолжает работать. Telegram, несмотря на отсутствие официальных представительств в РФ, также остается популярным. Новые меры могут усложнить жизнь не только мошенникам, но и обычным пользователям, которые активно пользуются голосовой связью.

Ранее сообщалось о том, что Ростелеком опроверг информацию о блокировке звонков в мессенджерах.

* Признана экстремистской организацией на территории Российской Федерации.