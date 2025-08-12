Ростелеком «не в курсе» инициативы блокировки звонков в зарубежных мессенджерах

В «Ростелекоме» заявили, что не получали предложений о блокировке голосовых вызовов в зарубежных мессенджерах. Это следует из комментария президента компании Михаила Осеевского, который опроверг данные о возможных ограничениях. Об этом сообщает ТАСС.

Ростелеком опроверг информацию о возможной блокировке голосовых звонков в WhatsApp, Telegram и других мессенджерах. Президент компании Михаил Осеевский заявил, что не знает о подобной инициативе со стороны операторов связи.

До этого Forbes сообщил, что крупнейшие операторы мобильной связи — МТС, Мегафон, Билайн и Т2 (принадлежит Ростелекому) — обсуждали возможность ограничения VoIP-звонков в зарубежных сервисах. По данным издания, операторы сослались на необходимость дополнительного финансирования для поддержания инфраструктуры.

Однако Ростелеком дистанцировался от этой темы. В компании подчеркнули, что не получали запросов и не участвовали в обсуждениях. Пока неизвестно, будет ли инициатива операторов рассматриваться регуляторами.

