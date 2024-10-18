Россия и Украина обменялись телами погибших военных

По информации украинского координационного штаба, украинской стороне были переданы останки 501 человека. Депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев подтвердил РБК этот факт, добавив, что Россия получила тела 89 военнослужащих.

Параллельно с этим в социальных сетях появилось видео, опубликованное Telegram-каналом WarGonzo, демонстрирующее попытки российских военных убедить бойца ВСУ сдаться в плен. Инцидент произошел в Кореневском районе Курской области. На кадрах видно, как в ходе перестрелки российские солдаты ведут диалог с противником, предлагая ему капитулировать.

Военный волонтер Роман Алехин сообщил о растущей тенденции среди российских командиров к изменению стратегии в отношении пленных. По его словам, на недавних встречах с военкорами и офицерами обсуждалась необходимость сокращения числа жертв среди украинских военнослужащих.

Ранее стало известно о том, что жители Забайкалья на похоронах бойца СВО выстроились в 40-километровую очередь.