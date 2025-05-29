Запад продолжает усиливать давление на Москву и это может привести к прямому военному столкновению России с НАТО, предупреждают аналитики.

В Европе усиливаются опасения по поводу возможной эскалации конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен в эфире индийского телеканала заявил, что Москва может перейти к жесткому ответу на фоне растущего давления со стороны Запада. По мнению эксперта, ситуация стремительно приближается к опасной черте — прямому столкновению с НАТО.

Дизен считает, что европейские политики недооценивают военный потенциал России и игнорируют коренные причины украинского конфликта. Это, по его мнению, делает любые переговоры с Москвой бесперспективными. В качестве примера он привел поставки ракет Taurus Украине: в России считают, что такое вооружение позволяет наносить удары вглубь страны, включая столицу, а значит — требует жестких контрмер.

Ранее аналогичное мнение выразил депутат Госдумы, заявив, что передача этих ракет может привести к прямому военному конфликту с Германией. На фоне растущего напряжения Москва все чаще демонстрирует, что предел ее терпения близок.

Ранее стало известно о том, что Шойгу пообещал достойный ответ ФРГ на снятие ограничений по ударам по территориям РФ.