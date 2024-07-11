На 106-й сессии исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), проходящей в Гааге с 9 по 12 июля, прозвучали серьезные обвинения в адрес США.

Владимир Тарабрин, постоянный представитель России при ОЗХО и посол России в Нидерландах, заявил, что Соединенные Штаты нарушают Конвенцию о запрещении химического оружия, поставляя токсичные химикаты на Украину во время текущего конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Тарабрина, действия США противоречат статье I Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Он подчеркнул, что поставки подобных веществ в зону военного конфликта являются прямым нарушением международных норм.

Российский дипломат также выразил обеспокоенность возможной подготовкой провокации с использованием химического оружия на Украине. Тарабрин утверждает, что это делается под контролем США и стран Запада на фоне, как он выразился, «из-за военных неудач на поле боя» режима Зеленского.

Напомним, что Москва не раз заявляла о том, что Киев готовится к созданию провокации с участием химического оружия. Реакции на эти заявления от стран коллективного Запада не последовало.

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