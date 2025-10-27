Россия ответила США на обвинения по «Буревестнику»: испытания прошли по всем правилам

Россия заявила в ООН, что испытания крылатой ракеты «Буревестник» были проведены в полном соответствии с ее международными обязательствами, отвечая на претензии американской стороны. Об этом сообщает ТАСС.

Заместитель руководителя делегации РФ Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН парировал обвинения США. Он подчеркнул, что упомянутое американцами испытание новейшего комплекса осуществлялось строго в рамках международного права.

До этого военное руководство страны сообщало об успешном завершении испытаний «Буревестника». Ракета с ядерной энергоустановкой продемонстрировала уникальные характеристики, находясь в воздухе около 15 часов и преодолев 14 тысяч километров. По словам представителей военного ведомства, это не является пределом ее дальности. Во время полета комплекс выполнил сложные маневры, подтвердив высокую способность преодолевать существующие системы противоракетной обороны.

Ранее сообщалось о том, что Норвегия подтвердила испытания российского «Буревестника» на Новой Земле.