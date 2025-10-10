Россия создает новый ракетный щит: эксперты раскрыли возможный облик оружия, анонсированного Путиным

Россия может создать линейку мобильных ракетных комплексов на твердом топливе. По мнению военного эксперта Коротченко, это станет ответом на наращивание военной мощи НАТО и утрату силы договора о ракетах средней дальности. Об этом сообщает ТАСС.

Военный аналитик Игорь Коротченко предположил, что разработка нового оружия, анонсированная президентом Владимиром Путиным, будет связана с твердотопливными ракетными технологиями. Речь идет о создании целого семейства подвижных грунтовых комплексов различной дальности.

Необходимость в таких системах возникла после прекращения действия Договора о РСМД. По мнению эксперта, новые ракеты нужны для сдерживания стран НАТО, которые активно наращивают свой ударный потенциал.

Коротченко добавил, что западные страны к 2030 году планируют завершить подготовку к возможному крупномасштабному конфликту. Этот процесс включает массовое производство вооружений и переход к призывным армиям, что уже началось в Германии и может распространиться на другие государства альянса. В такой ситуации оснащение российской армии современными мобильными комплексами значительно повысит ее способность парировать любые угрозы.

