Россиянина разорвало на части в страшном ДТП в Таиланде

На Пхукете произошла жуткая авария с участием россиянина, который на высокой скорости врезался в столб, управляя мотоциклом, сообщил телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что мотоциклист, управляя арендованным мотоциклом Honda Forza, не справился с управлением на объездной дороге и на полном ходу врезался в препятствие. Удар был такой силы, что тело 28-летнего мужчины разорвало на части — его останки разбросало на расстоянии около 60 м.

Местные жители утверждают, что в этот же вечер на том же участке дороги произошло еще две аварии. Они отмечают, что дорога здесь чрезвычайно опасна и непредсказуема.

24 марта стало известно, что в жутком ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком с зерном, произошедшем на трассе Симферополь — Евпатория в Крыму, погибли пять человек.

Ранее также сообщалось, что в Таиланде взорвался прогулочный катер с российскими туристами. Одному человеку потребовалась госпитализация.