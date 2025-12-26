Россиянка погибла на серпантине Пхукета: момент рокового выезда на встречку попал на видео

Российская туристка погибла в результате лобового столкновения на опасном серпантине острова Пхукет. Момент аварии, где ее байк выехал на встречную полосу, был заснят на видео. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Трагедия произошла на одной из самых сложных дорог острова — серпантине Kata–Sai Yuan в районе Карон. По предварительным данным, россиянка управляла байком с пассажиром. После крутого поворота мотоцикл не справился с управлением и оказался на полосе встречного движения, где столкнулся с легковым автомобилем. Кадры с регистратора попутной машины показывают роковой маневр.

Участок дороги возле смотровой площадки Sam Ao Viewpoint известен среди туристов своими крутыми изгибами, ограниченной видимостью и резкими перепадами высоты. Местные власти неоднократно предупреждали о необходимости особой осторожности на этом маршруте, особенно для неопытных водителей двухколесной техники. Полиция устанавливает все детали происшествия, включая скорость движения и возможные технические неисправности.

