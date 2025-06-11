Россиянку унесло в открытое море на Пхукете: женщина в критическом состоянии

На пляже Банг-Тао в Таиланде россиянка попала в смертельно опасное отбойное течение. Её удалось вытащить из воды без сознания, сейчас она находится в больнице. Об этом пишет SHOT.

На популярном пляже Банг-Тао в Таиланде россиянка едва не погибла, попав в мощное отбойное течение. Поток воды внезапно начал уносить туристку от берега в сторону открытого моря. Женщина пыталась сопротивляться и грести обратно, но быстро выбилась из сил. Волны накрывали ее снова и снова, пока она окончательно не ушла под воду.

Спасатели заметили, что женщина в беде и немедленно кинулись на помощь пострадавшей. К моменту, когда ее достали из воды, она уже не дышала. После реанимационных мероприятий женщину доставили в местную больницу, где врачи борются за ее жизнь. Состояние оценивается как критическое.

Отбойные течения особенно опасны тем, что формируются внезапно, часто в самых неожиданных точках у самого берега. За последние дни это уже третий подобный случай на Пхукете.

Ранее в Таиланде российская туристка чуть не погибла, спасая уносимого течением сына.