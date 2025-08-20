Российская альпинистка на пике Победы перестала двигаться

Российская альпинистка Наталья, застрявшая со сломанной ногой на семикилометровой высоте пика Победы, перестала подавать признаки жизни. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Российская альпинистка Наталья, получившая травму на склонах пика Победы в Киргизии, могла погибнуть. По данным телеграм-канала SHOT, женщина не двигается и не подает признаков жизни уже продолжительное время. Ее тело находится в спальном мешке на высоте более семи тысяч метров, где столбик термометра опускается ниже -23 °C. По другим данным, женщина все еще жива.

Спасатели начали выдвижение к месту трагедии во вторник, 19 августа. Путь к вершине может занять у команды до пяти-шести суток из-за сложного рельефа и экстремальных погодных условий. Параллельно на помощь пытается прорваться группа опытных альпинистов-добровольцев, не дожидаясь официальных служб.

Местность, где находится палатка альпинистки, считается крайне опасной для спасательных работ. Спуск пострадавшего даже в идеальном состоянии требует нескольких дней работы большой и подготовленной команды. Ситуацию усугубляет то, что часть профессиональных спасателей сами получили травмы и не могут участвовать в операции.

