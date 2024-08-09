Вооруженные силы России осуществили мощную атаку на украинские позиции в Сумской области, об этом сообщило Министерство обороны РФ на официальном аккаунте в соцсетях.

Согласно информации, предоставленной военным ведомством, для нанесения удара был использован истребитель-бомбардировщик Су-34, относящийся к Воздушно-космическим силам России.

Целью атаки стало место временной дислокации украинских военных и техники, обнаруженное в районе Сумской области, граничащей с Курской областью России. Для поражения цели была применена трехтонная авиабомба ФАБ-3000, оснащенная передовым модулем планирования и коррекции.

Министерство обороны подтвердило, что после успешного выполнения задания и верификации уничтожения намеченных целей экипаж Су-34 благополучно вернулся на базу. Стоит отметить, что ранее в этот же день поступала информация о проведении воздушных и ракетных ударов по резервным силам украинской армии в Сумской области.

Данная операция стала ответом на террористические действия и вторжение украинских боевиков на территорию Курской области.

Ранее стало известно о том, что в атаке на Курскую область участвует убивавшая пленных 80-я бригада ВСУ.