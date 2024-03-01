Российская авиация ударила по базе террористов, которая находится в Идлибе. Об этом 1 марта сообщает «РИА Новости».

Информагентство со ссылкой на контр-адмирала Вадима Кулить передает, что в результате атаки неприятель понес значительные потери в живой силе, а также различных материальных средствах. Наши летчики атаковали террористов 29 февраля в районе населенного пункта, который называется Касих. Другие подробности успешной операции, которую провели наши войска, не сообщаются.



Сегодня же стало известно, что главнокомандующий украинской армии Александр Сырский раскритиковал своих офицеров, которые допустили ухудшение положения на Запорожье и в Донбассе. А как отметил бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник, командиры пользуются устаревшими методами ведения боевых действий и пытаются выполнить поставленные задачи с помощью использования таких называемых мясных штурмов.