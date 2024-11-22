Российские ПВО предотвратили атаку беспилотников над Курской и Белгородской областями

В Минобороны России заявили об успешной нейтрализации попытки атаковать объекты на территории страны с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Согласно официальной информации ведомства в социальных сетях, инцидент произошел 22 ноября 2024 года в период с 16:50 до 17:25 по московскому времени.

Украинская сторона предприняла попытку террористической атаки с применением беспилотников самолетного типа. Дежурные силы противовоздушной обороны отразили угрозу, уничтожив четыре БПЛА. Два из них были сбиты над Курской областью, еще два — над Белгородской.

Согласно утверждению ведомства, подобные действия являются очередной попыткой Киева дестабилизировать обстановку в приграничных регионах России.

Ситуация вокруг приграничных территорий остается напряженной, в связи с чем системы ПВО продолжают находиться в повышенной боеготовности.

Ранее стало известно о том, что Шольцу напомнили о времени полета «Орешника» до Берлина.