Российские военные уничтожили в Черном море надводные беспилотники

В Черном море минувшей ночью уничтожили надводные беспилотники. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. Уточняется, что катера двигались в направление Крыма и Севастополя.

В оборонном ведомстве уточнили, что надводные дроны были ликвидированы дежурными огневыми средствами.

Об уничтожении надводного беспилотника ранее сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В связи с работой российских военных и угрозы атаки со стороны ВСУ в городе было временно приостановлено движение морского пассажирского транспорта.

По данным Минобороны, за сутки в Крыму и Брянской области уничтожили 35 беспилотников. В акватории Черного моря ликвидировали 10 безэкипажных надводных катеров.

Ранее о сбитом в Брянской области беспилотнике также сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Ночью ВС РФ также ударили по вагоностроительному заводу в Кременчуге, где ВСУ производили ремонт военной техники.