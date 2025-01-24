Российские войска установили государственный флаг на одном из зданий в центре Великой Новоселки — ключевого населенного пункта и последнего крупного рубежа обороны ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

Штурмовые подразделения рассекли населенный пункт на две части, блокировали украинские формирования и приступили к их ликвидации. Зачистка продолжается: военнослужащие ведут борьбу за контроль над зданиями, подвальными помещениями и укрепленными позициями ВСУ. Подразделения артиллерии и операторы FPV-дронов активно поддерживают наступление, уничтожая огневые точки противника.

Накануне военкоры сообщали, что захват Великой Новоселки — может стать значимым успехом на южнодонецком направлении. Этот узел играл важную роль в логистике и обороне украинских сил. Установление контроля над ним открывает новые перспективы для дальнейшего продвижения российских войск.

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