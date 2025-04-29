Военнослужащие 22-го мотострелкового полка сообщили о взятии трофейного западного оружия в селе Горналь. Среди трофеев — бесшумные польские минометы и натовские ПТРК.

Российские военные из состава 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса сообщили о захвате западного вооружения на территории села Горналь Курской области. Об этом рассказал офицер группировки «Север» с позывным Витязь, сообщает РИА Новости.

Среди трофеев — бесшумные 60-миллиметровые минометы польского производства, а также различные гранатометы и противотанковые ракетные комплексы, произведённые в странах НАТО. Уточняется, что речь идёт о полностью боеспособных единицах вооружения. Видео с демонстрацией найденного оружия передано в распоряжение агентства.

Официальные подробности о том, каким образом вооружение оказалось на данной территории, не приводятся.

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