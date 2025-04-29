Российские военные заявили о захвате польских бесшумных минометов и западных ПТРК в Курской области
В селе Горналь российские военные захватили польские минометы и западные ПТРК
Фото: [www.flickr.com]
Военнослужащие 22-го мотострелкового полка сообщили о взятии трофейного западного оружия в селе Горналь. Среди трофеев — бесшумные польские минометы и натовские ПТРК.
Российские военные из состава 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса сообщили о захвате западного вооружения на территории села Горналь Курской области. Об этом рассказал офицер группировки «Север» с позывным Витязь, сообщает РИА Новости.
Среди трофеев — бесшумные 60-миллиметровые минометы польского производства, а также различные гранатометы и противотанковые ракетные комплексы, произведённые в странах НАТО. Уточняется, что речь идёт о полностью боеспособных единицах вооружения. Видео с демонстрацией найденного оружия передано в распоряжение агентства.
Официальные подробности о том, каким образом вооружение оказалось на данной территории, не приводятся.
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