SHOT: ВС РФ нанесли удары «Искандером-М» по учебному центру ВСУ в Кривом Роге
SHOT сообщил о поражении учебного центра ВСУ в Кривом Роге
Фото: [@mod_russia]
В Кривом Роге поражен учебный центр ВСУ. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT, ссылаясь на собственный источник.
Журналисты уточняют, что российские военные наносили удар «Искандером-М», и им удалось поразить Криворожский профессиональный колледж национального авиауниверситета – там готовили летный персонал для ВСУ.
Сообщается, что в результате попадания разнесло часть крыши, были повреждены казармы и частично обрушилась стена. Украинская сторона пыталась перехватить ракеты, но неудачно. Точные потери пока уточняются.
Напомним, ранее российская армия наносила удары по украинским цехам и военным аэродромам.