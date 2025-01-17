SHOT: ВС РФ нанесли удары «Искандером-М» по учебному центру ВСУ в Кривом Роге

В Кривом Роге поражен учебный центр ВСУ. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT, ссылаясь на собственный источник.

Журналисты уточняют, что российские военные наносили удар «Искандером-М», и им удалось поразить Криворожский профессиональный колледж национального авиауниверситета – там готовили летный персонал для ВСУ.

Сообщается, что в результате попадания разнесло часть крыши, были повреждены казармы и частично обрушилась стена. Украинская сторона пыталась перехватить ракеты, но неудачно. Точные потери пока уточняются.

Напомним, ранее российская армия наносила удары по украинским цехам и военным аэродромам.