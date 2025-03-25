Российские военные заняли населенный пункт Малые Щербаки и важную дорогу, что существенно усложнит логистику украинских войск в Запорожской области. Об этом рассказал ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Освобождение Малых Щербаков стало важным стратегическим шагом для российских войск. Теперь прямая дорога между городами Орехов и Степногорск оказалась полностью перекрытой, что значительно затруднит снабжение украинских подразделений в западной части Запорожской области.

Военные эксперты отмечают, что данное событие существенно осложнит передвижение личного состава, оружия и боеприпасов украинских войск. Маршрут снабжения увеличится на несколько десятков километров, что потребует дополнительного времени и ресурсов.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов подчеркнул стратегическую важность этого населенного пункта. Перекрытие логистического пути между степногорским и ореховским участками фронта создает значительные логистические трудности для украинской стороны.

Военные аналитики считают, что освобождение Малых Щербаков может стать переломным моментом в текущей фазе конфликта, существенно осложнив снабжение и передвижение украинских войск в регионе.

Ранее в Белгородской области российские солдаты героически отбили атаки превосходящих сил ВСУ.