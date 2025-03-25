У государственной границы в Белгородской области 25 солдат Вооруженных сил России отразили атаку группировки ССО ВСУ, в которую входили 150 человек. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

По сведениям информационного канала, события разворачивались вечером 24 марта. После семи неудачных дней под Демидовкой неприятель предпринял попытку обойти участок в направлении села Поповка, где находились российские пограничники. Первые бои начались около 14:00, а оборону первоначально держали 10 россиян. Некоторое время спустя на подмогу пришли 15 бойцов 128-й бригады ВС РФ, а в 18:30 вэсэушники начали отступать.

С наступлением ночи по причине постоянного артиллерийского обстрела ВСУ опорник ВС РФ оказался завален, но его разгребли. После полуночи приспешники киевского режима подогнали танк и начали стрелять, а сражения продолжились до девяти утра. Агрессор на постоянной основе заходил группами численностью до 45 человек, которые менялись раз за разом после провальных накатов. Российские военные получили ранения различной степени тяжести, но отбили атаки, а противник был вынужден спешно отступить.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алуадинов рассказал о том, что украинские военные отрезают иностранным наемникам кисти и головы.