Российских туристов массово задерживают в Таиланде

Полиция Таиланда на популярном курортном острове Пханган за несколько дней задержала около двадцати граждан России. Основной причиной стали нарушения иммиграционного законодательства. Об этом сообщает РИА Новости.

На тайском острове Пханган проходит масштабная полицейская операция. По данным местных правоохранителей, за последние дни в камеры временного содержания попали примерно два десятка российских туристов. Большинство задержаний связаны с просроченными визами или иными миграционными нарушениями.

При этом значительное число соотечественников находятся под стражей по уголовным статьям. Речь идет о преступлениях, связанных с незаконным бизнесом и оборотом наркотиков. Ранее, в конце сентября, на Пхангане уже был арестован 30-летний россиянин, создавший нелегальный прокат мотоциклов. Власти Таиланда ужесточают контроль за иностранцами, напоминая, что туристическая виза не дает права работать или вести предпринимательскую деятельность. Нарушителям грозят крупные штрафы, депортация с запретом на въезд и реальные тюремные сроки.

Ранее сообщалось, что российского наркоторговца задержали на тайском острове с галлюциногенными грибами.