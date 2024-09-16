В Краснодаре одно замечание привело к целому конфликту со стрельбой

Вечером в понедельник, 16 сентября, в Краснодаре произошел серьезный конфликт со стрельбой. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На месте до сих пор работают оперативные службы, выясняя обстоятельства произошедшего. Так,по предварительной информации, 35-летний местный житель ожидал разрешающего сигнала светофора на переходе, но сделал замечание другому мужчине, который громко ругался матом. Возник конфликт, в итоге 41-летний оппонент взял травмат и выстрелил в обидчика.

Пострадавшего госпитализировали, у него диагностировали ранения грудной клетки. Сейчас полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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