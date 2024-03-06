Российский истребитель не допустил пересечения границы трем самолетам ВВС Великобритании
Фото: [Фото: Unsplash.com/Daniel Eledut]
В соответствии с информацией, опубликованной Министерством обороны, российский истребитель Су-30 совершил успешное предотвращение нарушения государственной границы самолетов Великобритании над Черным морем.
Средства слежения зафиксировали присутствие трех воздушных судов британских ВВС в указанном регионе. В ответ на это, российский истребитель вышел на встречу идентифицированным воздушным целям.
По оценке экипажа российского самолета, воздушные объекты были идентифицированы как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135, а также два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании. Действия истребителя Су-30 были направлены на предотвращение нарушения российского воздушного пространства.
В результате взаимодействия российского и британских военных самолетов, британские воздушные суда прекратили свое движение и покинули охраняемую зону.
Ранее мы сообщали о том, что Шольц рассказал, испортятся ли отношения с союзниками после утечки информации от немецких военных.