На совместной пресс-конференции с главами федеральных земель канцлер Германии Олаф Шольц выразил уверенность в укреплении доверительных отношений между Бундестагом и его союзниками.

На совместной пресс-конференции с главами федеральных земель канцлер Германии Олаф Шольц выразил уверенность в укреплении доверительных отношений между Федеративной Республикой Германией и ее союзниками. Несмотря на возникший скандал в связи с прослушкой офицеров бундесвера, Шольц подчеркнул, что уровень доверия к Германии со стороны союзников остается высочайшим.

Ранее стало известно о перехвате разговора между крупными немецкими офицерами, в ходе которого обсуждались вопросы, вызвавшие озабоченность в России. Однако, по словам канцлера, эти инциденты не повлияют на качество и стабильность отношений между Германией и ее союзниками.

Несмотря на непредвиденные обстоятельства, Канцлер Германии подчеркнул важность стратегического партнерства и обмена информацией между странами, сосредоточив внимание на совместных усилиях по обеспечению безопасности и стабильности в регионе и за его пределами.

Ранее мы писали о том, что Хейли сняла свою кандидатуру с кандидатов в президенты США от республиканцев.