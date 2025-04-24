Российского блогера арестовали в Киргизии по статье о наемничестве

Блогер из России Виктор Васильев по решению суда арестован в Бишкеке. Подробности об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Первомайского районного суда киргизской столицы.

В суде после ходатайства следствия согласились заключить под стражу блогера Виктора Васильева. Ему предъявили обвинения по 3 ст. 43, ч. 1 ст. 416 УК Киргизии (наемничество). Под арестом блогер пробудет до 17 июня 2025 года.

Отметим, что в ряде телеграм-каналов россиянина Виктора Васильева называли африканистом и политологом. Не исключают, что он связан с делом о вербовке наемников в Киргизии. Как раз в рамках этого расследования была задержана Наталья Секерина, сотрудница Русского дома в городе Ош. Ее также арестовали до 17 июня.

По делу о вербовке наемников для иностранных государств подозревают еще трех человек, включая сотрудника пресс-службы мэрии города Ош.

Ранее сообщалось, в Британии обвинили Россию в наборе китайских наемников.