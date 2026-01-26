Российского маркетолога Антона Котовского отравили в Таиланде: семья уверена, что ему подсыпали наркотик

Родственники российского маркетолога Антона Котовского утверждают, что во время отдыха в Таиланде ему подсыпали наркотик в алкоголь в баре, после чего он пропал и позже вернулся в Россию без вещей и денег. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Один из самых известных российских маркетологов Антон Котовский, которого называют одним из лучших креаторов страны попал в криминальную историю во время отпуска в Таиланде. Он прилетел на курорт 11 января, а уже через десять дней исчез — ушел из отеля без вещей, денег и телефона, оставив в номере все, кроме документов.

По словам родных, перед исчезновением поведение Антона резко изменилось. Он часами ходил по пляжу, собирал мусор в кучи и называл это «инсталляциями», активно делился такими «проектами» в сообщениях семье. Такие странности заставили близких заподозрить, что с ним что-то не так, и объявить его в розыск.

Котовского в тот же день обнаружили на пляже и доставили в полицию, где он провел время до вылета домой. Родственники считают, что причиной случившегося стало отравление — в баре ему якобы подсыпали запрещенное вещество в алкоголь, чтобы ограбить. В Россию он вернулся в одних тапочках и с паспортом, а чемодан, деньги и другие ценности исчезли.

