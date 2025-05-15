Российского ученого Петрову поместили в федеральную тюрьму в Луизиане

Российская исследовательница Ксения Петрова, задержанная в Соединенных Штатах по обвинению в незаконном ввозе эмбрионов лягушек, была перемещена из изолятора временного содержания в Луизиане в федеральную тюрьму, сообщил телеканал ABC News.

В среду на судебном заседании ей предъявили официальные обвинения, предусматривающие потенциальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

По данным ABC News, представители Министерства юстиции США во время слушаний требовали высылки ученой на территорию Российской Федерации, однако сама Петрова выразила нежелание возвращаться в Россию, ссылаясь на свои политические убеждения. Следующее слушание по делу Петровой запланировано на 28 мая.

Ранее американское Министерство юстиции заявило, что Петрова была задержана сразу по прибытии в аэропорт города Бостон. Сотрудники пограничной службы обнаружили в ее личном багаже контейнер с эмбрионами африканских шпорцевых лягушек.

Согласно материалам обвинения, в ходе допроса Петрова утверждала, что не была уверена в необходимости декларирования биологического материала при пересечении границы.

Согласно информации, предоставленной Министерством юстиции США, ранее Петрова занимала должность в Институте биологии гена РАН, а также работала биоинформатиком в Медико-генетическом научном центре имени академика Н. П. Бочкова.

Ранее сообщалось, что пожизненно осужденный экс-мэр Махачкалы Амиров просит улучшить условия в ИК-6.