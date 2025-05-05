РСЧС предупредил о возможных ограничениях интернета в Москве
РСЧС: в Москве возможны ограничения интернета на праздники в целях безопасности
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Власти могут ограничить доступ к интернету в Москве из соображений безопасности во время праздников. Такое уведомление получил корреспондент ТАСС от РСЧС по Московской области.
Недавно лидер киевского режима Владимир Зеленский отклонил инициативу президента России Владимира Путина о прекращении огня в дни празднования 80-й годовщины Дня Победы.
Кроме того, он выразил сомнения в том, что может обеспечить безопасность глав государств, намеревающихся посетить парад 9 мая в Москве.
Ранее сообщалось, что пользователи по всей России начали испытывать трудности с доступом к части российских сервисов.