Власти могут ограничить доступ к интернету в Москве из соображений безопасности во время праздников. Такое уведомление получил корреспондент ТАСС от РСЧС по Московской области.

Недавно лидер киевского режима Владимир Зеленский отклонил инициативу президента России Владимира Путина о прекращении огня в дни празднования 80-й годовщины Дня Победы.

Кроме того, он выразил сомнения в том, что может обеспечить безопасность глав государств, намеревающихся посетить парад 9 мая в Москве.

Ранее сообщалось, что пользователи по всей России начали испытывать трудности с доступом к части российских сервисов.