С курьером, который дважды напал на девушку в Подмосковье, работают следователи

В Подмосковье задержали подозреваемого в нападении на семнадцатилетнюю девушку у жилого дома в Долгопрудном, передает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По предварительным данным, уроженец иностранного государства выследил девушку и, применяя к ней насилие, пытался утащить в кусты. Потерпевшей удалось вырваться и убежать. Спустя несколько дней ситуация повторилась. Тогда девушка и ее мать обратились в полицию.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, с задержанным работает следователь.

Ранее СМИ сообщали, что напавший на девушку работает курьером в службе доставки. Ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК.