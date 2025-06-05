Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку на поле в Саратовской области

Во время обработки полей под Саратовом упал самолет Ан-2, пилот получил травмы. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

В Ершовском районе Саратовской области легкий самолет Ан-2 потерпел аварию во время проведения сельскохозяйственных работ. Воздушное судно осуществляло распыление удобрений над одним из местных полей, когда по неизвестной пока причине пилот был вынужден пойти на экстренную посадку.

По предварительным данным, самолет резко потерял высоту и врезался в землю. Конструкция получила серьезные повреждения, а пилот оказался травмирован. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь, его состояние оценивается как средней тяжести. На месте происшествия работают специалисты.

Ан-2, также известный как «кукурузник», широко используется в аграрном секторе за свою простоту и надежность. Однако возраст этих машин нередко превышает несколько десятков лет, и многие из них эксплуатируются на пределе ресурса.

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