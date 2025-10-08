Пассажир-вегетарианец погиб после того, как ему подали мясное блюдо в самолете

Вегетарианцу подали мясо на борту: небрежность авиакомпании привела к гибели пассажира. 85-летний кардиолог скончался во время полета после того, как подавился пищей из-за ошибки экипажа. Об этом сообщает Lenta.ru.

Трагический инцидент с летальным исходом произошел на борту воздушного судна. Пожилой кардиолог, придерживавшийся вегетарианской диеты, не получил положенное ему специальное питание. Вместо этого бортпроводники вручили ему стандартный паек, предложив самостоятельно выбрать подходящие компоненты.

Во время еды мужчина внезапно подавился, что вызвало острую нехватку кислорода. Несмотря на оперативное решение команды изменить курс и совершить аварийную посадку в Эдинбурге, самолет провел в воздухе несколько критических часов. За это время стюардессы пытались оказать первую помощь, но состояние пассажира стремительно ухудшалось.

После приземления медики констатировали, что кардиолог находился без сознания более трех часов. Спасти его не удалось даже с помощью реанимационных мероприятий. По заключению врачей, причиной смерти стала аспирационная пневмония, развившаяся из-за попадания кусочков пищи в дыхательные пути. Родственники погибшего подали иск к авиаперевозчику, обвиняя компанию в халатности, которая привела к невосполнимой потере.

