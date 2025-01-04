Самолет «Уральских авиалиний» экстренно посадили в Шарм-эш-Шейхе

Самолет российского авиаперевозчика «Уральские авиалинии», выполнявший в субботу, 4 января, рейс из египетского Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию от Министерства гражданской авиации Египта.

Сообщается, что на борту самолета находились 236 человек, и посадка прошла успешно.

Других подробностей инцидента пока не приводится.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет, выполнявший рейс Москва — Самара, вынужден был совершить экстренную посадку в Ульяновске, так как одному из пассажиров стало плохо. А перед этим польский самолет экстренно сел в Черногории из-за сообщения о бомбе.