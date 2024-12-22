Саперы подорвали еще один неразорвавшийся украинский снаряд БПЛА в Казани

Саперы подорвали еще один неразорвавшийся украинский снаряд беспилотника в Казани. Именно этот снаряд был прикреплен к БПЛА, рухнувшего на крышу четырехэтажного дома на улице Клары Цеткин.

Видео с ликвидацией боеприпаса опубликовал телеграм-канал SHOT. Ранее источник также опубликовал кадры со взрывом другого снаряда украинского БПЛА, который атаковал дом в жилом комплексе (ЖК) «Лазурные небеса».

Массированная атака БПЛА со стороны ВСУ была совершена утром, 21 декабря. Отмечалось, что в результате столкновения с жилым зданием произошел пожар. Повреждения получили несколько квартир.

По информации Министерства обороны РФ, ВСУ атаковали Казань «тремя волнами» со разных сторон. Сообщалось, что всего город атаковали восемь беспилотников, шесть из которых были ликвидированы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия ответит на атаку беспилотниками по Казани.