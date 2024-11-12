Сбербанк анонсировал возобновление сделок по семейной и IT-ипотеке

Сбербанк сообщает о возобновлении с 15 ноября проведения сделок по льготным ипотечным программам «Семейная ипотека» и «Ипотека для ИТ».

Это стало возможным после некоторого перерыва, связанного с исчерпанием лимитов по данным продуктам. Об этом пишет РИА Новости.

Как отмечается в сообщении банка, минимальный размер первоначального взноса по всем льготным ипотечным программам будет составлять от 20,1% по объектам застройщиков, которые находятся на проектном финансировании банка и подключены к опции «Комплексное предложение». В остальных случаях минимальный первоначальный взнос составит не менее 50,1%.

Ранее Сбербанк с 30 октября временно приостановил запись на сделки по семейной ипотеке в связи с достижением лимита, но продолжал принимать заявки через онлайн-сервис «Домклик». Теперь же процесс возобновления льготной ипотеки в «Сбере» вступает в новую фазу.

Напомним, что льготные ипотечные программы «Семейная ипотека» и «Ипотека для ИТ-специалистов» предлагают заемщикам более низкие процентные ставки по сравнению с обычными ипотечными продуктами. Эти программы пользуются большой популярностью среди россиян, после прекращения приема заявок, большое количество людей в интернете призывали к скорейшему возобновлению данных продуктов, поэтому их возвращение на рынок наверняка будет встречено с энтузиазмом.

Ранее стало известно о том, что по мнению эксперта Сырцова, ставки по ипотеке могут вырасти до 25-26%.