Мать 14-летней девочки из Омска, пострадавшей от нападения собаки, заявила, что это животное уже не первый раз проявляет агрессию. Женщина потребовала убрать пса, пока он не покалечил кого-то еще. Об этом сообщает RT.

По словам матери подростка, инцидент стал закономерным итогом длительного пренебрежения хозяйкой животного к безопасности окружающих. Женщина игнорировала требования соседей использовать намордник, оправдываясь тем, что ее питомец не переносит этот аксессуар. В результате пес атаковал школьницу, когда та выгуливала своего шпица.

Девочка получила серьезные травмы — две глубокие раны на руке и повреждение пальца, который перестал двигаться. Сейчас рука загипсована. Мать пострадавшей подчеркивает, что их семья уже сталкивалась с агрессией этого животного — год назад тот же пес атаковал их шпица.

Соседка подтвердила, что опасная собака ранее пыталась загрызть ее йоркширского терьера и порвала ей штаны. Жильцы неоднократно обращались в полицию на хозяев, которых характеризуют как маргиналов, но это не возымело последствий.

